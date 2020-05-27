  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’de kısıtlamanın ardından çocuklar parka koştu

Bingöl’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, bugün izin verilen 14 yaş altındaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara giderek güneşin ve oyun alanlarının tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:48:53 -
Bingöl’de kısıtlamanın ardından çocuklar parka koştu

Bingöl’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, bugün izin verilen 14 yaş altındaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara giderek güneşin ve oyun alanlarının tadını çıkardı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23-26 Mayıs arası ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle bugün aileler, 14 yaş altındaki çocuklarıyla saat 11.00 itibariyle başlayan 4 saatlik izni kullandı.Çocuklar, aileleriyle birlikte sosyal mesafe kuralına uyarak kentteki parklara giderek eğlendi. Bazı çocuklar babalarıyla birlikte top oynarken, bazıları ise hem salıncağa bindi hem bisiklet sürüp güneşli havanın tadını çıkardı.


Evde kalmaktan sıkılan çocuklar, bugün verilen izinle güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı