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Bingöl’de hükümlüler, çevre temizliği yaptı

Bingöl’de "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında hükümlüler, kültür parkta temizlik yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:35
Bingöl’de hükümlüler, çevre temizliği yaptı

Bingöl’de "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında hükümlüler, kültür parkta temizlik yaptı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve hükümlüler, çevre temizliği projesine katıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde uygulanan proje kapsamında,hükümlü ve mahkumlar Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde bulunan Kent Park’ta temizlikyaptı.


Kurumların işbirliğinde vatandaşın kullanımında olan mesire ve piknik yerlerinin proje kapsamında temizlendiğini aktaran Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban,"Denetimli serbestlik altında bulunan ve haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen yükümlüler ile açık ceza infaz kurumunda üretken birer birey olma yolunda meslek edindirme kurslarına katılan veya ceza infaz kurumu müdürlüğünün iş kollarında çalışan hükümlülerimiz ile kültür parkımızın temizliğinin yapılması için bir arada bulunduk. Proje kapsamında ilk amacımız paylaştığımız ortak yaşam alanlarının temiz ve sağlıklı olması, tabiatın korunması ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca bir şekilde suç işlemiş veya suça bulaşmış yükümlü ve hükümlülerimizin suç işleyerek topluma vermiş olduğu zararı topluma yararlı işlerde ücretsiz çalışarak telafi etmesi, sorumluluklarını bilen, disipline olmuş üretken birer birey olması amaçlanmaktadır”dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:35
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