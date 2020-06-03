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Aktüel

Bingöl’de çiftçilere 1 milyon TL kredi desteği verildi

Bingöl’de Orköy projeleri kapsamında Doğankaya, Çatma ve Aşağı Yağmurlu köylerindeki çiftçilere 1 milyon TL süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu kredi desteği verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:34:51 -
Bingöl’de çiftçilere 1 milyon TL kredi desteği verildi

Bingöl’de Orköy projeleri kapsamında Doğankaya, Çatma ve Aşağı Yağmurlu köylerindeki çiftçilere 1 milyon TL süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu kredi desteği verildiği bildirildi.


2020 yılı içerisinde Orköy Projeleri kapsamında 1 milyon TL kredi desteği verildiğini aktaran Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada,"Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü olarak hayvancılığı geliştirmek için verdiğimiz kredilerde, ağırlığı süt sığırcılığı ve süt koyunculuğuna verdik. Ayrıca yaptığımız mera rehabilitasyonları , ahır yapımları ve yem bitkisi desteklemelerimizle İlimizde hayvancılığın gelişmesi için katkı sunmaktayız” dedi.

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