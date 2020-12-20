Bingazi'de alıkonulduktan 108 gün sonra serbest kalan İtalyan balıkçılar evlerine döndü

MAZARA DEL VALLO (AA) - Libya'nın Bingazi kentinde darbeci Halife Hafter güçlerince 108 gün alıkonulan ve 17 Aralık'ta serbest bırakılan balıkçılar, ülkelerine geri döndü.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun 17 Aralık Perşembe günü Bingazi kentine yaptığı sürpriz ziyaret sonrasında serbest bırakılan 8'i İtalyan, 10'u yabancı balıkçı 3 ayı aşkın sürenin ardından bugün Sicilya Adası'ndaki Mazara del Vallo’ya döndü.

“Antartide” ve “Medinea” isimli balıkçı tekneleri, Bingazi’den 2 gün süren deniz yolculuğu sonrasında sabah saatlerinde Mazara del Vallo açıklarında görüldü.

İtalyan mali polis ve sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği tekneler, Mazara del Vallo Limanı'nda demirli diğer teknelerin siren sesleri eşliğinde limana yanaştı.

Teknelerin yanaşmasının ardından limanda, 18 balıkçı için 18 beyaz güvercin havaya bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tekneler limana yanaştıktan sonra sağlık ekipleri gemilere giderek balıkçılara hızlı Kovid-19 testi yaptı.

18 balıkçının testi negatif çıkınca, balıkçıların aileleriyle buluşmasına izin verildi.

Yakınlarına kavuşan bazı balıkçılarla ailelerinin kavuşma anında sevinçten ağladıkları görüldü.

- "Çıplak ayak yerde karanlıkta tuttular"

Bazı balıkçılar da limandan çıkışları sırasında yaptıkları açıklamada, çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Hafter güçlerince alıkonuldukları dönemde kendilerine çok kötü davranıldığını vurgulayan Tunuslu bir balıkçı, "Kötüydü. Çıplak ayak yerde karanlıkta tuttular. Kötü muamele gördük." dedi.

Medinea teknesinin kaptanı Pietro Marrone, "Bize çok kötü davranıldı. Burada olmaktan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

- "Bu şartlar altında balıkçılık yapılamaz"

Limanda balıkçıları karşılayan Mazara del Vallo Belediye Başkanı Salvatore Quinci, Avrupa Birliği’nin (AB) bu bölgede çalışan balıkçıların güvenliğini ve bölgenin istikrarını garanti etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"AB'nin Akdeniz'in bu bölgesindeki tüm oyuncuları, yeni üretim modelleri geliştirmek için bir masa etrafında toplaması gerekiyor. Bu şartlar altında balıkçılık yapılamaz. Bizim hükümetimiz ve AB, gelecek aylar için bu ekonomik aktivitemizi sürdürebilir miyiz yoksa teknelerimizi denizden çekmeli miyiz? Bunu bize söylemeli."

- İtalyan balıkçı tekneleri eylülden beri tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı 2 İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, 1 Eylül'de Libya'nın 35 mil açığında mürettebatıyla el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı mürettebat, o tarihten 17 Aralık'a kadar Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu.

Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu.

İtalyan basınında, daha önce "Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya'da insan kaçakçılığından tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği" yönünde haberler de çıkmıştı.