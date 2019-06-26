Binali Yıldırım’a şarkı yapan İsmail Türüt'e vize şoku!

Türkücü İsmail Türüt Konsolosluk yetkilisinin "Siz milliyetçi türküler söylüyorsunuz, onun için vize süresi kısa” açıklaması karşısında büyük şok yaşadı.

Karadenizli Türkücü İsmail Türüt, Almanya'dan konser teklifi aldı. Sanatçı, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte hemen Almanya Konsolosluğuma vize başvurusu yaptı. Bir süre sonra Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüne... Türkücü İsmail Türüt Konsolosluk yetkilisinin "Siz milliyetçi türküler söylüyorsunuz, onun için vize süresi kısa” açıklaması karşısında büyük şok yaşadı.

Konserini kesmişlerdi

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadece iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran Türüt'e ilginç bir yanıt geldi: "Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz." Alman polisi üç yıl önce de Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti

Öte yandan sanatçı Türüt, 23 Haziran İstanbul seçimleri için Binali Yıldırım için 'ittifak' isimli bir türkü bestelemişti.

Türkünün sözlerinde "Vatan aşkı kutsaldır değişir mi bir anda, hazır mısın İstanbul 23 Haziran'a, Karşınızda Binali İstanbul'un mimarı, mükemmel zirve yapmış siyasi itibarı. Sağ yanında hükümet, sol yanında devlet var, Cumhur İttifakının arkasında millet var" ifadeleri yer alıyordu.

Ünlü türkücü Türüt, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise Ak Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce için "Sakarya karar verdi, Ekrem Yüce'ye oylar" diye seslendirdiği seçim şarkısı yapmıştı.

İstanbul Beykoz'da yaşayan sanatçı yerel seçimlerde oyunu AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'a vereceğini açıklamıştı.