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Binali Yıldırım, Riva’da kamp yapan A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
Binali Yıldırım, Riva’da kamp yapan A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti.


Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli’nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım’a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi. Ay-yıldızlılar, 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
  1. doğa

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