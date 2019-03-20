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Binali Yıldırım, A Milli Futbol Takımını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, A Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 22:38
Binali Yıldırım, A Milli Futbol Takımını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi.

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34 numaralı milli takım forması hediye edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi.

Ay Yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:38
  1. İstanbul
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Gençlik ve Spor Bakanı
  5. A Milli Futbol Takımı
  6. Türk Milli Takımı
  7. Mehmet Kasapoğlu
  8. Binali Yıldırım
  9. Spor Bakanı
  10. Şenol Güneş
  11. Hasan Doğan
  12. Arnavutluk
  13. Eskişehir
  14. AK Parti
  15. Istanbul
  16. Moldova
  17. Türkiye
  18. Akparti
  19. Avrupa
  20. Riva
  21. TFF

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