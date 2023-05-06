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Aktüel Bilye büyüklüğünde yağdı! Dolu hayatı felç etti
Aktüel

Bilye büyüklüğünde yağdı! Dolu hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:44:00 -
Bilye büyüklüğünde yağdı! Dolu hayatı felç etti

Çorum-Sungurlu'da başlayan dolu ve sağanak yağış sonrası her yer bembeyaz oldu.

İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli dolu ve yağmur yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Özellikle Akçalı köyü mevkii, kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede yaşanan dolu ve sel baskını, amatör kameralar tarafından görüntülendi. Sel suları nedeniyle dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.

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