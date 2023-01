Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'

Sentetik ete verdiği destekle bilinen Bill Gates, bu ürünlerin geleceğiyle ilgili konuştu. Milyarder işinsanı, sosyal medya platformu Reddit'te 11 Ocak'ta düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask Me Anything) etkinliğinde yapay etlerin pazardaki payının şimdilik küçük olduğunu ancak ileride tüketiciler için "çok iyi bir seçenek" konumuna geleceğini söyledi.