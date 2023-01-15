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Gıda Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'
Gıda

Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'

Sentetik ete verdiği destekle bilinen Bill Gates, bu ürünlerin geleceğiyle ilgili konuştu. Milyarder işinsanı, sosyal medya platformu Reddit'te 11 Ocak'ta düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask Me Anything) etkinliğinde yapay etlerin pazardaki payının şimdilik küçük olduğunu ancak ileride tüketiciler için "çok iyi bir seçenek" konumuna geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 16:34:00 -
Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'

Gates ayrıca Beyond Meat ve Impossible Food gibi vegan gıda üreticilerinin ve Upside Foods gibi laboratuvarda et yetiştiren firmaların hayvansal gıda tüketimini azaltma yolunda çok önemli olduğunu ifade etti.

Vejetaryenlik ve veganlık gibi yaklaşımları "harika" diye niteleyen Gates, buna rağmen çoğu insanın menülerinden eti çıkarmayacağını savundu. Gates bu yüzden et tüketimini azaltmak için ete alternatif ürünler gerektiğini ifade etti.

Microsoft'un kurucusuna göre Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefine ulaşılamayacak.

Gates, iklime karşı verilen mücadeledeki dağınıklığın zor durumdaki insanların durumunu iyileştirmede kaydedilen ilerlemeyi yavaşlatacağını savundu. İşinsanı bazı bölgelerde çocukların yüzde 10'undan fazlasının 5 yaşından önce öldüğüne ve yüzde 30'dan fazlasının yeterli gıda bulamadığına dikkat çekti.

Gates buna rağmen "korkunç sonuçlardan kaçınılabileceğine hâlâ inandığını" belirtti.

Şubat 2021'de yayımladığı İklim Felaketini Nasıl Önleriz: Mevcut Çözümler ve Yapılması Gerekenler kitabı için verdiği röportajda Gates, iklim kriziyle mücadele için zengin ülkelerin sadece yüzde 100 sentetik et yemesi gerektiğini söylemişti:

En yoksul 80 ülkenin sentetik sığır eti yiyeceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 yapay ete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunların tadının zamanla daha da iyi olacağı iddia ediliyor.

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan teknoloji milyarderi, Reddit etkinliğinde elindekilerinin tamamını hayır kurumu için satacağını da söyledi.

Independent Türkçe, CNBC, New York Post

Derleyen: Uğurcan Yıldız

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