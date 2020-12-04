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Teknoloji Bilişim Derneğinden yapay zeka raporu: 15 trilyon dolarlık ekosistem
Teknoloji

Bilişim Derneğinden yapay zeka raporu: 15 trilyon dolarlık ekosistem

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, kendileri ile birlikte 45 kamu ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenin katılımıyla hazırlananan ‘Türkiye'de Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi İçin Görüş ve Öneriler Raporu’nu tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:18:00 -
Bilişim Derneğinden yapay zeka raporu: 15 trilyon dolarlık ekosistem

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Aktepe, raporla ülkenin kalkınmasına ve küresel rekabette hak ettiği yeri almasına büyük ivme kazandıracak yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Derneğin Merkez İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat da yapay zeka teknolojisinin küresel düzeyde 15 trilyon dolarlık ekosisteme sahip olacağını belirterek “Yapay zekaya en fazla yatırımı ABD ve Çin yapıyor. Yapay zekanın stratejisinin olması, yerli ve milli yapay zeka endüstrisinin geliştirilmesiyle anlam ifade edecek. Aynı zamanda nitelikli insan kaynağının karşılanması, beyin göçünün önlenmesi ve Ar-Ge kültürünün oluşturulması da gerekecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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