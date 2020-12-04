Bilişim Derneğinden yapay zeka raporu: 15 trilyon dolarlık ekosistem

Resul Ekrem Şahan Ankara

Aktepe, raporla ülkenin kalkınmasına ve küresel rekabette hak ettiği yeri almasına büyük ivme kazandıracak yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Derneğin Merkez İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat da yapay zeka teknolojisinin küresel düzeyde 15 trilyon dolarlık ekosisteme sahip olacağını belirterek “Yapay zekaya en fazla yatırımı ABD ve Çin yapıyor. Yapay zekanın stratejisinin olması, yerli ve milli yapay zeka endüstrisinin geliştirilmesiyle anlam ifade edecek. Aynı zamanda nitelikli insan kaynağının karşılanması, beyin göçünün önlenmesi ve Ar-Ge kültürünün oluşturulması da gerekecek” dedi.