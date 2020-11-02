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Teknoloji Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor
Teknoloji

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz otonom ölümcül silahlar gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Pentagon'un 5 yıl sonra seri üretime geçeceği de söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 05:40:00 -
Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor

Filmlerde ölümcül robotlar veya otonom sistemler herkes tarafından bilinmekte ancak bu robotların çok yakın bir dönemde karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

Konunun uzmanlarına göre bu tür ekipmanlarla silahlanma son birkaç yılda büyük bir artış gösterdi. Ülkeler otonom silahlanma yarışına girdi.

Otonom silahlara ilgi büyük

Hampshire Koleji’nden Barış ve Dünya Güvenliği Çalışmaları profesörü Michael Klare, Digital Trends’e yaptığı açıklamada Pentagon’un savaş alanlarında otonom ölümcül robotlar kullanmak için attığı adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Klare, Savunma Bakanı Mark Esper’in yakın zamanda donanmayı silah taşıma kapasitesine sahip insansız gemiler ve denizaltılar ile donatmaktan bahsettiğini hatırlattı. Ayrıca Hava Kuvvetleri’nin de otonom savaş droneları geliştirmekte olduğunu, ordunun ise otonom tanklara yöneldiğini açıkladı.

Klare, şu anda savaş oyunlarında prototiplerin test edildiğini ancak seri üretime geçilmediğini söyledi. Klare'nin tahminine göre beş yıl içerisinde savaşa hazır modeller üretilmeye başlanacak. Firmaların da gelecekteki büyük sipariş potansiyelini gördüklerini söyleyen uzman, bu alanda ciddi bir rekabet olduğunu da belirtti.

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