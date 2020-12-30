Bilim insanlarından insanlık tarihini değiştirecek keşif

Yaklaşık 350.000 yıllık olduğu düşünülen, ilk insanlar tarafından kullanılan şimdiye kadar keşfedilmiş en eski el yapımı ilkel alet İsrail’de bir mağarada ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar 'Hassas aşındırma' için kullanıldığı düşünülen aletin yaklaşık 350.000 yıllık olduğunu söylüyor. Bu tür aletlerin daha önce 200.000 yıl önce kullanıldığı düşünülüyordu.

Bilim insanları Dolemit’ten yapılmış aletin yumuşak hayvan postları üzerinde kullanıldığını tahmin ediyor.

Arkeologlar, Kuzey İsrail'deki Tabun Mağarası'nda yaklaşık 350.000 yıl öncesine tarihlenen, bileme veya kazıma için kullanılan, bugüne kadar keşfedilmiş en eski el yapımı aleti bulduklarına inanıyorlar.

Bilim insanları, bu tür aletlerin tarih öncesi Hominidler (insansı varlıklar, insansı memeli türü) tarafından 'hassas aşındırma' için kullanıldığını düşünüyor.

Hayfa yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi.

Bölgenin, insan yerleşiminin en uzun dönemlerinden birine ev sahipliği yaptığına inanılıyor.

Bölgede devam eden kazılar, en az 500.000 yıl öncesine dayanan insansı varlıkların faaliyetlerine işaret ediyor.

Daha önce aynı mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçalarıyla, insansı varlıkların tarih öncesi çağlarda ateşi kullandığı anlaşılmıştı.

Mineral dolomitten yapılan alet ilk olarak 1960'larda ortaya çıktı, ancak basit görünümü, onlarca yıldır büyük ölçüde göz ardı edilmesine neden oldu.

Yakın zamanlarda tekrar gündeme gelen alet, Hayfa Üniversitesi'nin Zinman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından mağarada bulunan araç-gereçleri yeniden değerlendirme çabasının bir parçası olarak yeniden incelendi.

Mikroskobik aşınma modellerine bakan bilim insanları, aletin o dönem için çığır açan bir keşif olan yüzeyleri kazımak için kullanıldığını belirlediler.

Bulgularını Journal of Human Evolution'da yayınlayan araştırmacılara göre bu yeni keşif, insansı varlıkların teknolojik açıdan bilinenden çok daha ileri olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, "Keşfedilen alet görünüşte 'basit' olsa da çok eski bir tarihte kullanılmış olması ve insan evriminin böylesine erken bir aşamasında karşımıza çıkması, onu çok önemli bir keşif haline getiriyor” diye ekledi.

Keşfedilen aletin yumuşak hayvan postlarını işlemek için kullanıldığını varsayıyorlar ancak kıyafet yapmak veya başka bir amaç için kullanılıp kullanılmadığı hala bir gizem.

Aynı bölgede bazıları 3 milyon yıl öncesine tarihlenen daha eski taş aletler bulundu, ancak bunlar genellikle dikey hareketler olan vurma veya çarpma belirtileri gösteriyordu.

Bu alet, kazıma için kullanılan, yatay bir hareket gerektiren ve bir malzemenin daha hassas bir şekilde kullanılmasına izin veren bilinen ilk öğedir.