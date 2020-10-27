Bilim insanları açıkladı: Rekor hızla dünyanın çok yakınından geçti

Bilim insanları, '2020 UF3' isimli bir göktaşının 22 Ekim günü dünyanın çok yakınından rekor bir hızla geçtiğini açıkladı. Virtual Telescope Project tarafından tespit edilen asteroidin dünyaya sadece 42 bin kilometre mesafeden geçtiği belirtildi.

Şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı göktaşı oldu

Virtual Telescope Project tarafından yapılan açıklamada, bu göktaşının şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı göktaşı olduğu aktarıldı.

Söz konusu göktaşına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir bilgilendirme metni yayınlayan ekip, "2020 UF3, güvenli şekilde gezegenimizin çok yakınına geldi ve dünya ile minimum 42000 kilometre mesafeye kadar yakınlaştı. Ortalama ay uzaklığının yüzde 11'i kadar" ifadelerini kullandı.