Bilim dünyasından dikkat çeken sonuç! En sağlıklı besin açıklandı!

Sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin arttığı günümüzde, “dünyanın en sağlıklı yiyeceği hangisi?” sorusuna bilimsel bir yanıt geldi. Yapılan kapsamlı bir araştırma, besin yoğunluğu açısından tereyi dünyanın en sağlıklı besini olarak gösterdi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan William Paterson Üniversitesi’nden araştırmacılar, 41 farklı meyve ve sebzeyi vitamin, mineral, protein, lif ve kalori oranları açısından mercek altına aldı. Çalışmanın amacı, en düşük kaloriyle en yüksek besin değerini sunan gıdayı belirlemekti. Araştırma sonucunda, boyutu küçük olmasına rağmen besin değeriyle öne çıkan tere, tam puan alarak listenin zirvesine yerleşti.

Araştırmaya göre tere, son derece düşük kalori içermesine rağmen yüksek besin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 gram tere yalnızca 14,6 kalori içerirken; kalsiyum, demir, çinko ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra protein, lif ve vitaminler açısından günlük ihtiyacın büyük bölümünü karşılıyor.

Uzmanlar, tereninin sağlık üzerindeki etkilerinin çok yönlü olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren tere, kemik ve kas sağlığını destekleyen mineraller bakımından da zengin bir yapıya sahip. Antioksidan bileşenleriyle kanserle mücadelede destekleyici rol oynayabileceği belirtilen tere, lifli yapısıyla sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Ayrıca vücudun doğal detoks sürecini destekleyerek toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Araştırmada tere otunun ardından besin yoğunluğu açısından yüksek puan alan diğer sebzeler de sıralandı. Buna göre listenin devamında :

Çin marulu 91,99 puanla ikinci,

pazı 89,27 puanla üçüncü,

pancar 87,08 puanla dördüncü

ve ıspanak 86,43 puanla beşinci sırada yer aldı. Bu sebzeler, sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.