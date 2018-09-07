THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bilgisayar karşısında çalışanlar bu hastalığa yakalanıyor

Saatlerce televizyon izliyorsanız ya da bilgisayar karşısında ömür tüketiyorsanız size bir tehdit var: Kuru göz hastalığı.

07 Eylül 2018 Cuma 17:19
Bilgisayar karşısında çalışanlar bu hastalığa yakalanıyor

Yüksek tansiyon, antidepresan ve antihistaminik ilaç kullanımının artmasıyla da baş gösteren bu hastalığın son yıllarda görülme sıklığı giderek artıyor.

Kuru göz hastalığı gözlerinde kuruluk, yanma, batma hissiyle kendini gösteriyor.

Gözün normal fonksiyonunu devam ettirmesi ve optik bütünlüğünü koruması için göz yüzeyini kaplayan sağlıklı bir gözyaşı tabakasına ihtiyaç var.. Aşırı televizyon izlenmesi, uzun süre bilgisayar kullanma, bazı insanlarda gözyaşı üretimini azaltmakta ya da mevcut gözyaşı kalitesini bozmakta... Bu durum ise kuru göz hastalığına davetiye çıkarıyor.

Gözyaşı, üst göz kapağının altındaki ana gözyaşı bezinden, alt ve üst göz kapaklarının iç kısmına ve kirpikli kenara yakın, yardımcı gözyaşı bezleri tarafından üretiliyor. Göz kırpma hareketi ile bir film tabakası şeklinde gözün yüzeyini kaplar, yine kırpma hareketiyle üst ve alt kapak kenarlarında yer alan küçük delikler vasıtasıyla burun içine iletilir. Gözyaşının bir kısmı da buharlaşma yoluyla gözden uzaklaşır.

NE YAPMALI?

Kuru, rüzgarlı, sıcak ortamlardan kaçınılması gerek...

Yaşanılan ortam nemli tutulmasının önemli. Kuru göz hastalığından korunmak ya da hastalığı tedavi etmek için yapılması gerekenler ise şöyle:

Okuma ve bilgisayar kullanımı sırasında sık göz kırpmak gibi önlemler şikayetleri azaltmak açısından önemlidir. Suni gözyaşı damla ve jelleri kuru göz hastalığında kullanılan en sık tedavi yöntemidir. Farklı kimyasal yapıdaki gözyaşı damla ve jellerinden göz doktorunun uygun gördüğü ilaçlar doktorun önerdiği şekilde gün içinde düzenli aralıklarla kullanılmalıdır. Koruyucu maddelere alerjisi olan hastalar için tek dozluk preparatlarda bulunmaktadır.

Kuru gözde mevcut gözyaşını korumak amacıyla gözyaşı kanallarının küçük tıkaçlarla geçici ya da kalıcı olarak kapatılması da bir diğer tedavi seçeneğidir. Kuru göz tedavisinde son zamanlarda immunsupresif bir ajan olan siklosporinde topikal damla olarak özellikle ağır vakalarda kullanılmaktadır.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 17:19
  1. kuru göz hastalığı
  2. kuru göz hastalığı belirtileri
  3. kuru göz hastalığından nasıl korunulur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
    1. Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne..
    2. 3'lü zirve sonrası Trump'ın Suriye..
    3. MEB 4. nakil sonuçları açıklandı mı?
    4. Narsist çocuk yetiştirmemek için...
    5. Apartman yöneticisinin iddiası üzerine..
    6. Bilgisayar karşısında çalışanlar bu..
    7. İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı..
    8. KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası
    9. Türk gemisi Yunanistan'da karaya oturdu
    10. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı!..
    11. Sinüzitten korunmak için neler..
    12. Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken..
    13. CHP MYK sonrası, ittifak açıklaması!..
    14. Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
    15. YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere..
    16. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi
    17. Terörden hüküm giydi, "demokrasi" dedi!
    18. Süper Lig ekibinden açıklama: Aykut..
    19. DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim..
    20. Afganistan'da polis karakolu hedef..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20