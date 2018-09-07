Bilgisayar karşısında çalışanlar bu hastalığa yakalanıyor

Yüksek tansiyon, antidepresan ve antihistaminik ilaç kullanımının artmasıyla da baş gösteren bu hastalığın son yıllarda görülme sıklığı giderek artıyor.

Kuru göz hastalığı gözlerinde kuruluk, yanma, batma hissiyle kendini gösteriyor.

Gözün normal fonksiyonunu devam ettirmesi ve optik bütünlüğünü koruması için göz yüzeyini kaplayan sağlıklı bir gözyaşı tabakasına ihtiyaç var.. Aşırı televizyon izlenmesi, uzun süre bilgisayar kullanma, bazı insanlarda gözyaşı üretimini azaltmakta ya da mevcut gözyaşı kalitesini bozmakta... Bu durum ise kuru göz hastalığına davetiye çıkarıyor.

Gözyaşı, üst göz kapağının altındaki ana gözyaşı bezinden, alt ve üst göz kapaklarının iç kısmına ve kirpikli kenara yakın, yardımcı gözyaşı bezleri tarafından üretiliyor. Göz kırpma hareketi ile bir film tabakası şeklinde gözün yüzeyini kaplar, yine kırpma hareketiyle üst ve alt kapak kenarlarında yer alan küçük delikler vasıtasıyla burun içine iletilir. Gözyaşının bir kısmı da buharlaşma yoluyla gözden uzaklaşır.

NE YAPMALI?

Kuru, rüzgarlı, sıcak ortamlardan kaçınılması gerek...



Yaşanılan ortam nemli tutulmasının önemli. Kuru göz hastalığından korunmak ya da hastalığı tedavi etmek için yapılması gerekenler ise şöyle:

Okuma ve bilgisayar kullanımı sırasında sık göz kırpmak gibi önlemler şikayetleri azaltmak açısından önemlidir. Suni gözyaşı damla ve jelleri kuru göz hastalığında kullanılan en sık tedavi yöntemidir. Farklı kimyasal yapıdaki gözyaşı damla ve jellerinden göz doktorunun uygun gördüğü ilaçlar doktorun önerdiği şekilde gün içinde düzenli aralıklarla kullanılmalıdır. Koruyucu maddelere alerjisi olan hastalar için tek dozluk preparatlarda bulunmaktadır.

Kuru gözde mevcut gözyaşını korumak amacıyla gözyaşı kanallarının küçük tıkaçlarla geçici ya da kalıcı olarak kapatılması da bir diğer tedavi seçeneğidir. Kuru göz tedavisinde son zamanlarda immunsupresif bir ajan olan siklosporinde topikal damla olarak özellikle ağır vakalarda kullanılmaktadır.