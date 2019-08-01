Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı.

Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı.

Kocaeli Saha Komiserleri Derneği Başkanı aynı zamanda Saha Komiserleri Bölge Sorumlusu Süleyman Karataş ve yardımcısı İbrahim Yılmaz, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Bilecik’te olmayan Saha Komiserleri Derneği açılması konusu görüşülürken, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku üzerlerine ne düşüyorsa yardımcı olacaklarını söyledi. Ziyarette ASKF yöneticisi Ali Karabıyık, Hakem Derneği Başkanı Ersin Özmen, Hakem Atama Derneği Başkan Yardımcısı Sevindik Çetinkaya da yer aldı.

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