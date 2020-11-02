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Aktüel Bilecik'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Aktüel

Bilecik'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:47:51 -
Bilecik'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçta ve otomobildekilerin üzerinde yapılan aramada 41 sentetik uyuşturucu hap, 0,38 gram metamfetamin, bir miktar kokain, 1 tabanca, 23 tabanca mermisi, döner bıçağı ve satır ele geçirildi.

Otomobilde bulunan B.Ç, B.C.K, A.O. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Haklarında "kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmak" suçundan işlem yapılan B.C.K, A.O. ve B.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen B.Ç. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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