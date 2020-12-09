  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'te otomobil ile çarpışan mazot yüklü tanker şarampole devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Bilecik'te otomobil ile çarpışan mazot yüklü tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:39:44 -
Bilecik'te otomobil ile çarpışan mazot yüklü tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te mazot yüklü tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Ç. yönetimindeki 43 SL 376 plakalı mazot yüklü tanker ile Erdoğan B. idaresindeki 34 YJ 5324 plakalı otomobil, Söğüt Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle mazot yüklü tanker, şarampole devrildi.

Kazada sürücüler Orhan Ç. ile Erdoğan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Söğüt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emniyet ekipleri, yangın ya da patlama olasılığı nedeniyle tankerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde büyük rezillik! Polis suç üstü yakaladı
Siyaset

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde büyük rezillik! Polis suç üstü yakaladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan R.K. İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparke..
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak
Sağlık

Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de yapılması planlanan Çin aşısıyla ilgili merak edilen soruları cevaplad..
Ruhani'den Ermenistan'ı kızdıracak Azerbaycan açıklaması
Dünya

Ruhani'den Ermenistan'ı kızdıracak Azerbaycan açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki toprakların ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay