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Bilecik'te Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:11:05 -
Bilecik'te Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 39 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan 64 yaşındaki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla 20 gün solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 gündür tedavi gören bir hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Tedavi sürecinde yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarının hastayı alkışlarla evine uğurladığı aktarılan açıklamada, taburcu edilen kişinin "Emekleri için doktorundan hemşiresine kadar tüm çalışanlara teşekkür ederim. Sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun." ifadelerine yer verildi.

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