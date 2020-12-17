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Aktüel Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:29:37 -
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik’te çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Nurettin Kaya, bir anda dengesini yitirerek 4'üncü kattan toprak zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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