Bilecik’te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş köpekler mobil veteriner kliğini ile sağlık kontrolünden geçirildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş köpekler mobil veteriner kliğini ile sağlık kontrolünden geçirildi.

Bilecik İl Özel idaresi tarafından görevlendirilen veterinerlik ekipleri Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyüne mobil istasyon kurdular. Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş havyaların kontrolleri yapılarak gerekli aşıları yapıldı. Görevli veterineler, kontrolleri yapılan köpekler kulaklarına takılan küpeler ile takip edileceğini, kontrolleriyapılan köpeklerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar salınacağını belirttiler. Vatandaşlar ise yapılan uygulama takdir ve beğeni ile karşılandı.

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