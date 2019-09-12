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Bilecikspor’dan dayanışma ve tanışma gecesi

Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde, siyaset, spor ve sporsever kesiminden birçok kişi bir araya geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:09
Bilecikspor’dan dayanışma ve tanışma gecesi

Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde, siyaset, spor ve sporsever kesiminden birçok kişi bir araya geldi.


Bilecik1. Amatör Lig’de yer alan uzun yıllardır BAL’a çıkmayı hedefleyen Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde, siyaset, spor ve sporsever kesiminden birçok kişi bir araya geldi. Bilecik bir restoranda düzenlenen geceye Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Baro Başkanı Halime Aynur, Belediye Başkan Yardımcıları, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve birçok sporsever katıldı.


"Bilecikspor’un yanında yer almaya hazırız"


Belediye Başkanı Semih Şahin, programda yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen toplantının önemine değinerek, Bilecik Belediyesi’nin her zaman imkânları ölçüsünde Bilecikspor’un yanında yer almaya hazır olduğunu kaydetti. Kulüp Başkanı Aydın Avcı ve oyunculara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Şahin, sporcu ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kulüp Başkanı Avcı ise Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür ederek, katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilecikspor’un her platformda Bilecik’i en iyi şekilde temsil etmek için var gücüyle çalışacağını belirten Avcı, bütün Bileciklilerin, kulüplerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.


Düzenlenen programda sahne alan Sanatçı Murat Durmaz ve ekibi, sevilen eserlerini katılımcılar için seslendirdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:09
  1. fotoğraf
  2. sanat

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