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Bilecik’in sular altındaki ‘sessiz köyü’

Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen,baraj kurulmasının ardından büyük bölümü sular altında kalan Bilecik'in Günyurdu köyünde son yağışların da etkisiyle su seviyesi yükseldi.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:52
Bilecik’in sular altındaki ‘sessiz köyü’

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2006 yılında baraj kurulmasının ardından büyük bölümü sular altında kalan Günyurdu köyünde, son yağışların da etkisiyle su seviyesi yükseldi. Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen köy, 2005'te başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde bulunması sebebiyle istimlak edildi. Bundan bir sene sonra da 48 ev ve köyün camisi sular altında kaldı.

Yıkık yapıların ve sular altında kalmış binaların bulunduğu köyde çok az sayıda kişi yaşıyor. Günyurdu sakinleri için başka bir bölgede yeni evler inşa edilmesine rağmen doğup büyüdükleri yeri terk etmeyen köylüler, baraj yapımından etkilenmeyen kısımdaki 15 hanede yaşamlarını sürdürüyor.

Yerleşkenin sular altında kalmasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla 1 kilometre uzaklıkta inşa edilen 123 evde ise halen 215 kişi ikamet ediyor. Kimi zaman neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı "sessiz köy"ün eski yerleşim alanında, bazı yapıların büyük bölümü son dönemdeki yağışların da etkisiyle iyice sular altında kaldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:52
  1. Bilecik
  2. Pazaryeri
  3. baraj
  4. Günyurdu
  5. Osmanlı dönemi
  6. Kayı Boyu
  7. Karakeçili aşireti
  8. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)

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