Bildiriyi imzalayan 10 emekli amirale gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "103 amiralden montrö bildirisi" olarak yayımlanan bildiride imzası olduğu tespit edilen 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruşturmada 4 şüpheliye de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "103 amiralden montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiriye ilişkin "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan başlattığı re'sen soruşturmanın ardından bildiride imzası olduğu tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını bildirdi.