Bildiride Joe Biden'ın parmağı var mı? Bülent Erandaç’tan kritik açıklamalar

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç 104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiri hakkında A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu.

Bıden'ın parmağı olabilir mi?

Bildirinin yayınlanmasının Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in "bu yıl seçim olacak" lafıyla bir bağlantısı olduğunu vurgulayan Erandaç, Biden'ın "Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz" lafını bir kez daha hatırlattı.

Denizciler 15 Temmuz'da erdoğan'ı nasıl yargılayacaktı?

Amerika yeniden geliyorsa Türkiye'yi kontrol altına alması gerektiğini söyleyen Bülent Erandaç, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklansaydı Yavuz gemisine bindirilip İstanbul'da Marmara Denizi'nde sorgulanacaktı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan kazanırsa ABD'nin tüm planları bozulacak

Gezi Parkı'nın bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Bülent Erandaç, 2023'te Erdoğan'ın kazanması durumunda ABD'nin bütün planlarının bozulacağını ifade etti.

ABD'ye yakın muhalefetin canlandırılmaya çalışılacağını söyleyen Erandaç, Türkiye'nin ABD'nin tüm oyun planlarını bozacağını ifade etti.