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Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili çıktı!

1 numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi, İyi Parti'de Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. Akşener, dünkü açıklamasında söz konusu skandal bildiri için 'zevzeklik' demişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 08:43:00 -
Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili çıktı!

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiral milli iradeyi tehdit edip darbe imaları barındıran skandal bir ildiri yayınladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün basın açıklaması için kameraların karşısına geçti.

Bildiriyi sert bir dille kınayan Akşener emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" dedi

1 numaralı isim İyi partili

104 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan isim ise İyi Partili isim çıktı.

Emekli Amiral Ergun Mengi...

Ergun Mengi İyi Parti’nin Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak partide görev alıyor

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Yorumlar

ata 1905

zevzek partisi kim oldukları iki gün geçmeden ortaya çıktı
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