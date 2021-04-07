'Bildiri' kepazeliğinde inceleme derinleşiyor! 'Patates hat'ta bile bakılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin skandal bildirisi sonrası çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. Bildiriyle bağlantısı olan herkesi deşifre etmek için büyük bir titizlikle çalışılıyor. Başsavcılık, şüphelilerin cep telefonlarının detaylı bir şekilde incelenmesi için Emniyet’e talimat vermişti. Bu kapsamda, şüphelilerin cep telefonu incelenmesine Siber Daire Başkanlığı tarafından başlandığı belirtildi. Bunların yanı sıra HTS kayıtlarını da inceleyecek olan savcılık, şüphelilerin kimlerle telefon görüşmesi yaptığını tek tek tespit edecek. Ayrıca, ‘patates hat’ olarak da adlandırılan sahte hat kullanılma ihtimali üzerinde de duran Başsavcılık, dijital materyaller de dâhil bütün incelemelerin tamamlanmasının ardından tam anlamıyla bu bildirinin arkasında kim ya da kimler olduğunu belirleyecek.

İfade işlemleri başladı

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya getirilen 10 şüphelinin Emniyet’te ifade işlemlerine dün başlandığı öğrenildi. Başsavcılık, şüphelilerin dört gün boyunca gözaltında tutulmasına yönelik bir talimat göndermişti. Bildiride imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 şüphelinin avukatı Celal Ülgen, metni hazırlayan tek kişinin İYİ Parti kurucularından Ergün Mengi olduğunu öne sürerek, “Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek 'Ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkaracağınız yer varsa çıkarın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten, metin tam hâline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar 'Biz imzalarız' diyorlar. Metinde bir suç unsuru olsa... Ben on defa okudum, bir suç yok” iddiasında bulundu.

(Turkiye Gazetesi)