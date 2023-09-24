Bildiğiniz tüm fabrikaları unutun!

bünyesinde oluşturulan "Derin Teknoloji Fabrikası" ile iş fikri olan girişimcilerin, tasarımlarını 3 boyutlu yazıcı teknolojileriyle hızla prototip haline dönüştürerek rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) programları kapsamında verdiği 6,5 milyon avroluk destekle Ege Teknopark bünyesinde Ege Derin Teknoloji Fabrikası kuruldu.

"Donanım ve Prototipleme Laboratuvarı" ve "Yaşam Bilimleri Laboratuvarı" çatısı altında çok sayıda gelişmiş 3D yazıcı, test ve ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran fabrikadan iş fikri olan akademisyenler, öğrenciler, start-up girişimleri ve KOBİ'ler başta olmak üzere tüm girişimciler yararlanabiliyor.

Fikir, tasarım ve projelerin hızla prototipe dönüştürülmesi ve seri üretime geçilmesinin hedeflendiği fabrikada girişimcilere ölçeklerini büyütmeleri, seri üretime geçmeleri ve uluslararası pazarda büyümeleri için eğitim ve mentörlük desteği de sunulacak.

Metal ve polimer işleyebilen 3D yazıcılar, tel erezyon cihazları, kimyasal analiz enstrümanlarından olan gaz kromatografisi-kütle spektrometresi test cihazları, PCR test cihazları, biyomürekkeplerin canlı hücrelerle karıştırılarak doğal doku benzeri üç boyutlu yapıların oluşturabildiği 3D Bioprinter cihazları, biyoreaktörler ve yüksek teknolojiye dayalı görüntüleme sistemlerinin bulunduğu fabrika, bu teknoloji donanımını tek çatı altında sunan ülkedeki tek merkez olarak gösteriliyor.

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Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite döner sermayesi ile yurt içi ve dışı kaynaklar kullanılarak hayata geçirdikleri Derin Teknoloji Fabrikası'nın 1100 metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini belirtti.

Resmi açılışının kasımda yapılması planlanan fabrikanın cihaz donanımıyla öne çıktığına işaret eden Budak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de tek örneği olan Derin Teknoloji Fabrikamız hizmete girmiş durumda. Derin Teknoloji Fabrikası çok önemli bir tesis. KOBİ'lerin uluslararası arenada rekabet ettikleri firmalara karşı kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Tasarımlara ilişkin prototip geliştirilmesi çok önemli. Sadece Ege Bölgesi değil tüm Türkiye'deki KOBİ'ler ve sanayiciler, Avrupa'nın en üst teknolojisi olan bu alet ekipmanı kullanıp kendi 3D boyutunda prototiplerinin seri üretimine geçebilecekler.

Avrupa'daki en üst teknoloji şu anda Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda hizmete girmiş durumda. Bunun için de ayrı bir heyecan duyuyoruz. Burada özel sektör sanayi işbirliği projelerinde de bir artış bekliyoruz."

Derin Fabrika ile iş fikri olan girişimcilere destek olmak üzere seferber olduklarını dile getiren Budak, bu işbirliğiyle yeni markaların doğmasını temenni ettiklerini söyledi.