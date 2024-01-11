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Gündem Bilal Erdoğan'dan Rusya hamlesi
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Bilal Erdoğan'dan Rusya hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-01-11 08:08:00 - 2024-01-11 08:11:00
Bilal Erdoğan'dan Rusya hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan başkanlığındaki İbni Haldun Üniversitesi'nden bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan başkanlığındaki İbni Haldun Üniversitesi'nden bir heyet, Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) ve Rusya Halkların Kardeşliği Üniversitesi'ni (RUDN) Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversiteler arasında işbirliği olanaklarının ele alıdındğı bildirildi.

Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü ve Rusya Rektörler Birliği Başkanı Viktor Sadovniçı'nın evsahipliği yaptığı ilk toplantıda İbni Haldun Üniversitesi heyetinde Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Atilla Arkan de hazır bulundu.

MGU'nun açıklamasında, üniversitenin Türk partnerlerle işbirliğini aktif olarak geliştirdiği, Rektör Sadovniçı'nın Türkiye'yi birden fazla kez ziyaret ettiği, Bilal Erdoğan'ın da rektöre misafirperverliği için rektöre teşekkür ettiği belirtildi. Bilal Erdoğan da, İbni Haldun Üniversitesi'nın genç bir üniversite olduğunu ancak çok dinamik bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Rektör Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve Türkiye'nin bilimsel ve eğitimsel gelişimine büyük önem verdiğini, ülkenin aktif olarak dijital teknolojileri, yapay zekayı tanıttığını ve gelişen teknolojiye öncülük ettiğini kaydetti.

RUDN Üniversitesinden yapılan açıklamada ise bugün Türkiye'den üniversiteyi ziyaret eden heyetin başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, tarafların üniversiteler arası bilimsel ve akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olası girişimleri tartıştığı bildirildi.

Kaynak: TURKRUS

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