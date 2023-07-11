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Aktüel 'Bilal Erdoğan kadar başınıza taş düşsün!'
Aktüel

'Bilal Erdoğan kadar başınıza taş düşsün!'

Yeniakit Publisher
2023-07-11 20:23:00 -
'Bilal Erdoğan kadar başınıza taş düşsün!'

Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği başkanı yönetmen İsmail Yeşilbağ, Bilal Erdoğan’a yapılan iftiralarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeşilbağ, basın bildirisinde Reuters haber ajansı “Abd ve İsveç savcıları Bilal Erdoğan’ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor” haberi tamamen yalandır. Haberde evrensel habercilik – etik kurallarına asla uyulmadığı gibi haberin bütün satırları yalanlarla doludur. Tamamen yalan ve uydurmalarla dolu bu haberin amacı uluslar arası toplantılar öncesinde Türkiye’mizi ve devlet başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı sıkıştırmaktır. Reuters ajansını kınıyoruz.

Bizde açıktan ilan ediyoruz ki, içeride ve dışarıda Türkiye’mize ve sayın cumhurbaşkanımıza baskı yapmak amacı ile yapılan bu ve benzeri yalan haberler Türkiye’mizin dik duruşunda hiçbir değişikliğe neden olamayacaktır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinden beri içeride ve dışarıda devam eden sayın Bilal Erdoğan’a yönelik hazırlanan montaj kasetler ve kumpaslarla birlikte basında ve sosyal medyada ki yalan haberlerle paylaşımları kınamaya ediyoruz. Bu yalan haberlerle paylaşımları yapanları Allah ıslah etsin. Islahları uygun değilse başlarına sayın Bilal Erdoğan kadar taş düşsün. Yine sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlıkları nedeni ile sayın Berat Albayrak’a ve ülkemizin yüz akı kurumlarından Baykar firmasının sahipleri sayın Haluk ve de Selçuk Bayraktar’a yapılan iftiraları bir kez daha kınıyoruz, dedi.

 

 
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