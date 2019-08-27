Biga Belediyesi halkın her alanda yanında

Biga Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, aile ve fertlere verdiği destek hizmetleriyle vatandaşların yanında oluyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, vatandaşların yaşadığı bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacıyla hizmet verirken, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması, çözüm yolları üretmesi, sağlıklı iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için profesyonel destek sunuyor. Biga Belediyesi sosyal belediyeciliğe verdiği özel önemle vatandaşlarının mutluluğunu hedefliyor. Birim hakkında bilgi veren ve vatandaşların çok kolay bir şekilde hizmet alabildiğini belirten Biga Belediyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışanı Psikolojik Danışman Ece Nur Savaş, “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğimiz hem Bigalı vatandaşlarımıza hem de çevre ilçe, belde, ve köylerde yaşayan hemşehrilerimize hizmet veriyor. Hizmet verdiğimiz yer, yani danışmanlık birimimiz, Biga Belediye binasının 3. katında yer alıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen herkes Belediyemize bizzat başvurarak ya da 315 00 00telefon numaramızdan arayarak randevu talep etmeleri yeterli oluyor” diye konuştu.

"7’den 70’e herkese hizmet veriyoruz"

Faaliyet alanlarından bahseden ve bireylerin birçok problemini birlikte aştıklarına vurgu yapan Psikolojik Danışman Ece Nur Savaş, “Psikolojik danışmanlık, bireyin aşamadığı, üstesinden gelemediği günlük yaşamında karşılaştıkları sorunlarıyla ilgili baş etmelerine yardım eden bir süreçtir. Bu sebeple ki faaliyet alanı oldukça geniştir. Öfke problemi, okul reddi, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği, alt ıslatma, boşanma, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, kardeş kıskançlığı gibi birçok problemi aşmaya çalışıyoruz. 7’den 70’e herkesin yararlanabileceği bir hizmet veriyoruz” dedi.

"İlaç ile tedavi yok, terapi ve danışma var"

Uygulamalarının tamamen konuşma ve danışma sürecine dayandığını ifade eden Savaş, “Grupla psikolojik danışma, grup rehberliği, seminerler, atölye çalışmaları, çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Bilgi evinde kadınlara yönelik 2,5 ay süren bir eğitim, okul müdürlerine toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konusunda seminer, üniversiteden bir topluluğa 10 haftalık ve belediyemiz gençlik meclisine 4 haftalık atölye çalışmaları yapıyoruz. 10 kişilik çocuk grubumuzla çocuk hakları atölyesi, mesleki ya da kişisel anlamda psikolojik testler, tercih dönemlerinde kariyer danışmanlığı gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca almış olduğum eğitimlerden dolayı aile ve çift danışmanlığı da yapmaktayız. Burada önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Ben ve benim gibi çalışan psikolojik danışman ve psikologlar tamamen konuşarak ya da uygulama yetkinliğine sahip olduğumuz metotlarla danışma sürecini gerçekleştiriyoruz. İlaç ile tedavi yapmıyoruz. Böyle bir ihtiyaç fark ettiğimiz takdirde psikiyatriye yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Herkesin kendi içinde aşamadığı problemler olabilir"

Vatandaşların ihtiyaç halinde birimden destek almalarını tavsiye eden Savaş, “Günümüzde herkesin ihtiyaç duyduğu bir alan ve maalesef bazı yanlış yönlendirmelerle ya da söylemlerle insanlar bu tip yerlerden destek almak istemiyorlar. Herkesin kendi içinde aşamadığı problemi, çözümleyemediği olayları olabilir. Bunun için sadece ilaç tek başına mümkün olmuyor. Tıpkı bir grip gibi düşünün. Grip olduğumuzda ilaç alıyoruz ama yediğimize, içtiğimize, giydiğimize dikkat ediyoruz. Çünkü tam anlamda sağlıklı ve hızlı bir şekilde iyileşmek ancak böyle mümkün oluyor. Aşamadığınız her problemde ilaç almak ya da yanlış yöntemlerle aşmaya çalışmak danışanı daha büyük bir çıkmaza götürebilir. Bu yüzden buraya müracaat ederek ücretsiz olarak destek almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

"Çevre ilçelerden, beldelerden, köylerden gelenler var"

Biga ile birlikte çevre ilçe ve köylerden vatandaşların geldiğini, ayrıca birimi duymalarını istediklerini belirten Savaş, “Biga’da herkesin böyle bir birim olduğunu bilmesini istiyorum. Çünkü bu tip destek veren yerler maalesef şehrimizde ve bölgemizde az. Çan’dan, Gelibolu’dan başka diğer ilçelerden, Karabiga’dan ve Biga’nın köylerinden hizmetimizi duyup gelen bireyler var. Bu benim hoşuma giden bir durum oluyor. Ama Bigalı bir çok kişiden de ‘Burası ne zamandan beri var? Yeni duyduk. Haberimiz yoktu’ gibi cümleler duyuyorum. Bu da beni bir o kadar üzüyor. Buraya gelip destek alabilirsiniz. Ben elimden geldiğince gerek yaptığım terapilerle gerekse yönlendirmelerle en azından yürüyebileceğiniz yolları sizlere sunmak istiyoruz” dedi.

"Sınav döneminde olan öğrencilere kariyer danışmanlığı konusunda destek oluyoruz"

Çocuk ve ergen bireylere yönelik yaptıkları çalışmaları da anlatan Savaş, şöyle konuştu:

“Sınav döneminde olan öğrencilere kariyer danışmanlığı konusunda destek oluyoruz. Bunun için tercih döneminden önce gelmeleri onları daha iyi tanımama ve yaptığımız testlerle daha objektif değerlendirme fırsatını yakalıyoruz. Sonrasında Milli Eğitim ile ortak olarak tercih standı kurup gelen öğrencilere destek oluyoruz. Yaşamış oldukları kişisel, duygusal, davranışsal problemleri için burada destek oluyoruz. Ergenlerle sıklıkla ders çalışmama, dikkatsizlik, aile ile çatışma, akran zorbalığı, öfke, sınav stresi gibi aşamadıkları problemleriyle geliyorlar. Çocuk danışanlarımızla oyun terapisi, drama, resim çizme gibi tekniklerle çalışıyoruz. Genellikle 4 yaştan itibaren görüşmelere kabul ediyoruz. Ayrıca çocuklarla yaz dönemi kurslarında atölye çalışmaları ya da dönem içi belli gruplarla çocuk haklarıyla ilgili atölye çalışmaları yapmaktayım. Bunların yanı sıra kardeş kıskançlığı, anne-babadan ayrılamama, alt ıslatma, yeme bozukluğu gibi sorunlarla ilgili de psikolojik danışma sürecini gerçekleştiriyoruz.”