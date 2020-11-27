BİDER, "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Global Bilişim Derneği (BİDER), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek vermesi için diğer sivil toplum kuruluşlarına meydan okudu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin düzenlediği kampanya kapsamında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete "dur" diyecek 1 milyon kişi aranıyor.

Bu amaçla, Ateş Böcekleri internet sitesi olan "www.atesbocekleri.info"da kişi siber şiddetle ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarına meydan okumaya (challenge) davet ediliyor. BİDER de kampanyayı destekleyerek, diğer sivil toplum kuruluşlarına destek için meydan okuyor.

İsteyenler, 10 Aralık'taki İnsan Hakları Günü'ne kadar sitede açık olacak interaktif testi çözerek siber şiddet hakkındaki bilgisini ölçebiliyor ve siber şiddetle ilgili mini kılavuzu kendi cihazına indirerek bilgi ve farkındalığını artırabiliyor. Test sonunda ise herkes arkadaşlarına meydan okuyarak testi çözmeye davet edebiliyor. Siteye yapılan her ziyaret, kampanyayı 1 milyon kişi hedefine yaklaştırıyor. Kampanya kapsamında interaktif teste verilen anonim yanıtlar, BM Kadın Biriminin ortakları ile geliştireceği, toplumsal cinsiyet temelli siber şiddetle mücadele planlarına veri sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİDER Başkanı Şenol Vatansever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile beraber insanların internet ortamında ve özellikle sosyal medyada çok zaman geçirdiğini, evden çalışma ile beraber kadınlar, uzaktan eğitim ile kız çocuklarının çevrim içi platformları her zamankinden daha fazla kullandığını belirtti.

Vatansever, bu durumun doğal olarak siber zorbalık riskini de artırdığını kaydederek, "Bu nedenle kampanyaya BİDER olarak destek veriyoruz ve destek vermeleri için diğer sivil toplum kuruluşlarına meydan okuyoruz. BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin hazırladığı Ateş Böcekleri sitesinde siber şiddetle ilgili testi çözen kişi sayısı 2 günde 100 bin kişiye yaklaştı. STK’larımızın destekleriyle bu sayının 1 milyon kişiyi fazlasıyla aşacağına ve toplumda önemli bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİDER İkinci Başkanı Murat Keçeciler ise gelişen teknolojilerle fiziki ve psikolojik şiddete ek olarak artık sanal şiddetin de kendisini gösterdiğini belirtti.

Keçeciler, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair mevzuat kapsamında siber zorbalık ve cinsel istismar vakalarının da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda siber suçlarla mücadele birimleri ile kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin birimler arasında eş güdüm ve karşılıklı bilgi paylaşımı ve eylemsellik birliğinin kurgulanması önemlidir. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş güdüm sağlayan çalışmalarının mevcudiyeti umut vericidir." ifadesini kullandı.

BİDER Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Tufan da değişen ve gelişen teknoloji ile hayatı kolaylaştıran dijital yaşamın hem kurumsal hem de bireysel hayatın büyük bir kısmında yer aldığını belirtti.

Şiddetin dijital boyutu olan siber zorbalığın özelikle kadınlar ve genç kızları hedef alabildiğini aktaran Tufan, "Çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri ile kişilerin özel bilgileri ele geçirilebilmektedir. Ele geçirilen bu bilgiler, rahatsız etmek ya da zarar vermek amacıyla kullanılabilmektedir. Tüm bu sebeplerle güvenli internet kullanımı için güvenlik zafiyeti barındıran sanal ortamlarda kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

