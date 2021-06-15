  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Uzmanlar uyarıyor: Korku ve sevgisizlikle çocuklarınız üzerinde otorite kurulmaz
O köylüler yıllardır su sorununa çözüm bekliyor
İşte yeni AKM'nin son hali!
Dünya Biden'dan Rusya'ya uyarı: Navalny ölürse...
Dünya

Biden'dan Rusya'ya uyarı: Navalny ölürse...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da hapiste bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölmesi durumunda Rusya'nın hem ABD hem de dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinin zedeleneceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:08:00 -
Biden'dan Rusya'ya uyarı: Navalny ölürse...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü Cenevre'de bir araya gelecek olan Biden Moskova'nın istemesi durumunda işbirliği yapılabilecek alanların olduğunu ancak Rusya'nın agresif bir tutum sergilemesi durumunda ABD'nin de aynı şekilde yanıt vereceğini belirteceğini söyledi.

Biden "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın temel insan haklarına uymaya pek de niyeti olmadığının başka bir göstergesi olacaktır; Bu bir trajedi olur ve bu durum dünyanın geri kalanı ve benimle ilişkilerini zedelemekten başka bir şeye yaramaz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay