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Biden'dan İsrail'in yeni başbakanına telefon
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Dünya

Biden'dan İsrail'in yeni başbakanına telefon

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de 12 yıllık Netenyahu hükümetini deviren yeni Başbakan Naftali Bennett'i arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 00:41:00 - 2021-06-14 00:42:51
Biden'dan İsrail'in yeni başbakanına telefon

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'i arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden yeni İsrail Başbakanı Bennett ile telefonda görüştü.

Bennett'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Biden, ABD ve İsrail arasındaki ilişkiye ve İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" desteğini yineledi. Biden, Bennett'a bölgenin karşı karşıya olduğu birçok zorluk ve fırsatlar karşısında ABD ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını iletti.

İki lider ayrıca bölgesel güvenlik ve İran konusunda da istişare içinde olunması konusunda anlaştı.

Biden, ABD'nin İsrailliler ve Filistinlilerin barış, güvenlik ve refahı için İsrail hükümetiyle yakından çalışacağı mesajı da verdi.

Naftali Bennett

 

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