Biden kimlerle yarış içinde olduklarını açıkladı

Biden, ilk yurt dışı seyahatinde İngiltere'de katıldığı G7 Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında "ABD tekrar masada" mesajı verdi.

"G-7'deki muhataplarımın her birine ABD'nin üzerine düşeni yapacağı mesajını ilettim. Amerika masaya geri döndü." diyen Biden, zirve için olağanüstü, iş birlikçi ve üretken'' değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınını bitirmek ve "adil ve kapsayıcı" küresel ekonomik iyileşme sağlamanın ABD ve müttefiklerinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu aktaran Biden, G7'nin ihtiyaç duyan ülkelere 1 milyar doz aşı tedarikinde bulunacağını, 2023'e doğruysa ilave bir milyar doz daha sağlama ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Salgını bitirmenin ise 2023 yılına kadar sürebileceğini belirten Biden, Brüksel'de katılacağı NATO zirvesine ilişkin ise selefi Donald Trump'ın aksine "NATO'nun ABD'nin güvenliği için hayati derece önemli olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de yapacağı görüşme hakkında da konuşan Biden, Putin'in "Rusya-ABD ilişkilerinin en düşük seviyede" olduğu değerlendirmesine katıldığını söyledi.

Putin ile görüşmesinin ABD ve Rusya'nın iklim değişikliği gibi birlikte çalışabilecekleri bazı alanlar yaratmasını umut ettiğini belirten Biden, zirvede Rusya ile anlaşmazlıklarını net bir şekilde ortaya koyacağını ifade etti.

"Bir kişinin davranışını değiştirebileceğinizin garantisi yok. Otokratlar muazzam bir güce sahip ve halka hesap vermek zorunda değiller." diyen Biden, Putin'in neden değişmeyeceğine inandığın sorulması üzerine ise gülümseyerek, "O, Vladamir Putin" yanıtını verdi.

Biden, Rusya'nın uluslararası normlara aykırı faaliyetlerde bulunduğunu ama aynı zamanda "çiğnemekte zorlandıkları" bazı gerçek sorunları da olduğunu da dikkati çekti.

Çin ile ilgili değerlendirmede de bulunan Biden, "Biz aslında Çin ile değil, otokratlarla, dünyadaki otokrat hükümetlerle, hızla değişen 21. yüzyılda demokrasilerin onlarla rekabet edip edemeyeceği yarışı içindeyiz." dedi.

Çin ile çatışma istemediklerini yineleyen Biden, "İş birliği yapabileceğimiz alanlarda yapacağız, anlaşamadığımız yerlerde ise bunu açıkça söyleyeceğim ve tutarsız eylemlere karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.