  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu
Aktüel

Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:56:53 -
Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

NEW YORK (AA) - ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı.

Biden yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı
Gündem

Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı

Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı bu hafta Mars'da hayat var mı? konusunu işledi. Bir izleyicinin sorusuna çok sinirlenen Altaylı ..
Fransa karıştı! Çok sert 'Dağlık Karabağ' tepkisi
Dünya

Fransa karıştı! Çok sert 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Fransa'nın eski Tel Aviv Büyükelçisi Gerard Araud ile Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Genel Direktör Yardımcısı,..
'Kadir Şeker kiralık katil'
Gündem

'Kadir Şeker kiralık katil'

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Şeker'in kurtardığı iddia edilen Ayşe Dı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay