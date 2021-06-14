Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi skandal Türkiye çağrısı!

ABD'de yayın yapan Bloomberg, bugün gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde bir başyazı yayınladı. Makalede, "Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli" yorumu yapıldı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’in yayın kurulu da bugün internet sitesi üzerinden bir başyazı yayınladı.

Yayın kurulu imzalı makalede Biden’a çağrıda bulunurken, “Biden, Türkiye ile olan Gordiyon düğümünü kesmeli” başlığı kullanıldı.

Makalede, Erdoğan’ın uzun bir süredir Batı ile dostluğu geri plana attığına dikkat çekilirken, “Türkiye Batı’yı uzun bir süredir terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini Batı’nın isteklerine karşı olan bir güç eksenine yaklaştırdı, bu ülkeler de Çin, Rusya ve İran. Ülkenin seçilmiş lideri olarak bu onun kararı. Fakat Erdoğan aynı zamanda Batı’nın askeri ortaklığı ve ekonomik birliklere üyelikleriyle korumayı da istiyor. Erdoğan Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasına devam etmesini istiyor fakat aynı zamanda birliğe zarar verebilecek silah sistemlerini satın alıyor ve diğer üye ülke liderlerine hakaret ediyor. AB ile karşılıklı güven ararken, milyonlarca mülteciyi Avrupa’ya salmakla tehdit ediyor” denildi.