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Biberonda mama ne kadar bekletilmelidir?

Bebeklerin sağlığı açısından biberonda mama uzun süre bekletilmemelidir. Her mama çeşidinin biberonda bekleme süresi de farklılık göstermektedir.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:56
Biberonda mama ne kadar bekletilmelidir?

Süt ve süt ürünlerinden yapılan mamaların biberonda bekleme süresi çok azdır. Sütün dış etkenlere karşı çok çabuk tepki göstererek bakteri üretmesi bunun en büyük sebebidir. Taze sütten yapılmış tatlı mamalar biberonlarda günlük olarak saklanmalı; gün sonunda bitmese dahi mama biberondan çıkartılıp biberon temizlenerek yeni bir mama hazırlanmalıdır.

Bebeklerin vücut gelişimi için sütlü mamalar sıkça tüketilmeli; tüketilirken de biberondaki günlük saklama süresine mutlaka dikkat edilmelidir. Bazı anneler krem peynir ve sebze suyunu karıştırarak da çeşitli mamalar yapmaktadırlar.

Bu tür mamalar için de aynı kurallar geçerlidir. Biberonda mamayı saklama süresi bir günü kesinlikle geçmemelidir. Krem peynirdeki süt her ne kadar işlenmiş olsa da sürekli buzdolabında bekletilmediği ve bebeğin biberonu kullandığı sırada dahi bakteri üretmeye meyilli olduğu için süt ürünlerine de aynı hassasiyeti göstermek gerekir.

Sebzeli mamalarda sebzeyi taze olarak ve püre hâlinde kullanmanız bebeğin vücut gelişimi açısından daha sağlıklı olur. Bu şekilde taze sebzelerden yapılmış mamaların saklama süreleri kısıtlıdır. Buzdolabında en fazla 3 gün muhafaza edilebilirler.

Sürekli dışarıda kalan mama ise bebeğe mutlaka günlük olarak verilmeli; buzdolabı dışında kalan biberon ertesi gün temizlenerek mama yenilenmelidir. Pişmiş sebzelerle yapılan mamaların biberonda kalma süreleri ise daha uzundur. Buzdolabında 4 - 5 güne kadar; buzdolabı dışında ise 2. gün de saklanarak rahatlıkla bebeğe verilebilir.

Taze meyvelerle yapılan mamalar da biberonda fazla bekletilmemelidirler. Mümkünse buzdolabında saklansa dahi her gün yenilenmelidir. Özellikle birden fazla meyve kullanılarak hazırlanan taze meyve mamaları bozulmaya ve bakteri üretmeye çok yatkındır.

Bunu önlemek için bu tür mamaların biberonlarını bebeğin tüketimi dışında buzdolabından çıkarmamalı; gün içerisinde sık sık tazelenmelidir.

Tatlı ve tuzlu mama biberonları ayrı olursa mamaların biberonlardaki dayanıklılık süresi de artar. Bu püf noktası çoğu annenin işini kolaylaştırmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:56
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