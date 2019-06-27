Bianca Ecem kimdir? Bana diyorlarki şu havalara bak sanki ejderhası var

‘Bana diyorlarki şu havalara bak sanki ejderhası var. Belki var.’ diyerek bir video çekti sosyal medya onu konuşmaya başladı. Peki o ses kime ait? Bana diyorlarki şu havalara bak sanki ejderhası var. Belki var. Müzik kime ait? Bana diyorlarki şu havalara bak sanki ejderhası var. Belki var. Videonun sahibi Bianca Ecem mi? Bianca Ecem kimdir, kaç yaşındadır?

Kendilerine “Youtuber” adı verilen kişilerin gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkisi artık tartışmasız bir gerçek. Gençlerimiz sosyal medyada ünlü olmak isteyenlerin kurbanı olmaya devam ediyor. Sosyal medyada çektiği videoyla gençleri arkasından sürükleyen Bianca Ecem 27 yaşında. Boş zamanlarda çektiği ‘Bana diyorlarki şu havalara bak sanki ejderhası var. Belki var.’ Videosu ergen gençlerin diline dolandı.