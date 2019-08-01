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Beyza Basma, Avrupa Şampiyonası’nda

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da yapılan Ümitler Milli Takım seçmelerini +73 kg’da Şampiyon olarak tamamlayan Kayseri TOHM sporcusu Beyza Basma İsveç’te yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
Beyza Basma, Avrupa Şampiyonası’nda

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da yapılan Ümitler Milli Takım seçmelerini +73 kg’da Şampiyon olarak tamamlayan Kayseri TOHM sporcusu Beyza Basma İsveç’te yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.


Ümitler Milli Takım Seçme Müsabakaları 30 - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı.


Müsabakalara Kayseri’den katılan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Taekwondo sporcusu Beyza Basma +73 kg’da şampiyon olarak İsveç’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Beyza Basma’yı ve antrenörleri Arzu ve Yavuz Sayan’ı tebrik ederek sporcuya Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
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