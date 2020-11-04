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Aktüel Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı
Aktüel

Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:03:50 -
Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangından kurtulmak için yüksekten atlayan yabancı uyruklu 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Çukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangından kurtulmak için binanın yanında bulunan direkten aşağıya atlayan yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı.



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