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Aktüel Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:37:20 -
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak'ta yürüyen 16 yaşındaki Yusuf Tevfik S., kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yusuf Tevfik S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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