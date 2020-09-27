  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyoğlu'nda gasp iddiası
Aktüel

Beyoğlu'nda gasp iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:31:18 -
Beyoğlu'nda gasp iddiası

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Fas uyruklu bir aileyi gasbederek 2 bin dolarını aldıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Galata Kulesi yakınlarında 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan Faslı ailenin bebek arabasına bir otomobil çarptı.

Kazanın ardından sürücüyle tartışan çift, otomobilin içerisindeki diğer kişilerin de inmesiyle darp edilmeye başlandı. Zanlılar, bu sırada ailenin çantasındaki 2 bin doları alarak otomobille kaçtı.

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı