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Aktüel Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 07:06:25 -
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik Tarlabaşı, Bülbül ve Çukur’da düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, narkotik köpekleri ve polis helikopterinin desteğiyle Tarlabaşı, Bülbül ve Çukur mahallelerinde tespit edilen 57 adrese operasyon düzenlendi.

500 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler bulundu.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

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