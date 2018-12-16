THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beyoğlu'da gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Hacıahmet Mahallesi Elmastıraş sokaktaki bir gecekondunun çatısında başlayan yangın, yan binaya da sıçradı.

16 Aralık 2018 Pazar 16:38
Beyoğlu'da gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı

Beyoğlu'nda metruk bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Hacıahmet Mahallesi Elmastıraş sokakta bir gecekondunun çatısı saat 14.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahaleye gelen itfaiye ekibi yolun dar olması ve park etmiş araçlar nedeniyle yangına ulaşmakta zorluk yaşadı. Park eden araçların kaldırılmasının ardından itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürülürken herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

Mahalle sakini Fikret Koyun, "Tek katlı bir gecekonduda birden yangın çıktı.  İtfaiye ekipleri geldi, sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri gelemeyince alevler büyüdü. Yan binanın dış cephe kaplamasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Boş gecekonduydu ölen ya da yaralanan yok" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:38
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. Gecekondu
  4. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkanı çileden çıktı! 'Yazıklar olsun bunu yapanlara'
    1. Belediye başkanı çileden çıktı!..
    2. Merdiven çıkmaya yüksünmeyin
    3. MHP’li vekilden 'Ülkücü kardan adam'..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Patlayan tekerlek faciaya yol..
    6. Maçın ardından
    7. Irak Cumhurbaşkanı vatandaşlıktan..
    8. Çekmeceler çok işlevsel
    9. Kendini savunamayan Fatih Portakal,..
    10. Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
    11. Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi büyük..
    12. Polis, durdurduğu kamyonetten kaçan..
    13. FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine..
    14. Dr. Şaban Kızıldağ Eskişehir Kitap..
    15. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    16. "Yeniden Refah iktidarında..
    17. "Türkiye'de dizel motor problemi..
    18. Brüksel'de "göç sözleşmesi" protestoları
    19. Hiçbir veterinerin bakmadığı ayağı..
    20. CHP Mamak Teşkilatında eğilim yoklaması
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı