Beyoğlu'da gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı

Beyoğlu'nda metruk bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Hacıahmet Mahallesi Elmastıraş sokakta bir gecekondunun çatısı saat 14.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahaleye gelen itfaiye ekibi yolun dar olması ve park etmiş araçlar nedeniyle yangına ulaşmakta zorluk yaşadı. Park eden araçların kaldırılmasının ardından itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürülürken herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



Mahalle sakini Fikret Koyun, "Tek katlı bir gecekonduda birden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi, sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri gelemeyince alevler büyüdü. Yan binanın dış cephe kaplamasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Boş gecekonduydu ölen ya da yaralanan yok" dedi.