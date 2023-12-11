Beyoğlu yanıyor
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binadan yangın etrafı sardı...
BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerini söndürme çalışmaları devam ediyor.
O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binadan yangın etrafı sardı...
BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerini söndürme çalışmaları devam ediyor.
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