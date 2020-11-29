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Aktüel Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Aktüel

Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:18:49 -
Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nde korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şüpheli İsmet D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, Üsküdar Çamlıca Tepesi Sokağı'nda ise yol üzerinde park eden araçlardan ücret istediği tespit edilen Onur Ç'yi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

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