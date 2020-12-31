  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beylikdüzü'nde trafik kazası: 2 yaralı
Aktüel

Beylikdüzü'nde trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:34:40 -
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö.'nün kullandığı 34 TGG 93 plakalı ticari taksi ile 42 EBT 93 plakalı hafif ticari araç, Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi ile Ayasofya Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, ticari taksi ise refüje çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ticari taksi sürücüsü E.Ö.'yü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken, hafif ticari araçtaki bir kişi de yaralandı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler
Dünya

Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler

Libya'da dengelerin Türkiye lehine değiştiğini gören darbeci Sisi, Trablus'a gizlice heyet gönderdi.
CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj!
Siyaset

CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj! "Selam vekilim s..s partinizle alakalı görüntüler elimizde"

CHP'de patlak veren şantaja dair yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li milletvekiline CHP teşkilatından başka isimlerle birlikte şantaj yapan e..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay