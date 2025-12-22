Beylikdüzü'nde soygun kamerada: 3 iş yerini birden soydu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 ayrı işyerinde gerçekleşen hırsızlık suçlarıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. İşyeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.3 şüpheli şahsın hırsızlık suçlarının gerçekleştiği işyerlerine çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği, 51 bin 500 TL ve çeşitli dijital materyaller çaldıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen M.F.(16) isimli şahıs ile M.A.(17) isimli yaşı küçük şahıslar 16 Aralık 2025 tarihinde ikamet adreslerinde yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada M.F. isimli şahsın benzer suçlardan 2 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bazı kişilerde ateş olmadan da seyredebilir"

H3N2 belirtilerinin genellikle ani başladığını belirten ve ateşin bu belirtiler arasında olmama ihtimalinin de var olduğunun altını çizen Dr. Tok, "Ateş, baş ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, terleme, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları ile burun tıkanıklığı ya da akıntısı görülebiliyor. Ancak bazı kişilerde ateş olmadan da seyredebilir. Çocuklarda ise bulantı, kusma ve ishal tabloya eşlik edebilir. H3N2 dahil influenza virüsleri, solunum yollarının koruyucu mekanizmalarını bozarak hastalığın ağır ve uzun sürmesine neden olabiliyor. Bu durum, yeni enfeksiyonların tabloya eklenmesine zemin hazırlıyor. H3N2, ölümle dahi sonuçlanabilen ve mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalıktır" cümlelerine yer verdi.

"Kapı kolları ve lavabo başlıkları sık sık dezenfekte edilmeli"

Gripten korunmanın kişisel ve toplumsal önlemlerle mümkün olduğunu ifade eden Dr. Tok, şu önerilerde bulundu:

"El hijyenine dikkat edilmeli, eller sık sık ve özenle yıkanmalı, aralık-mart ayları arasında kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Mecbur kalındığında maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmelidir. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, toplu yaşam alanlarında kapı kolları ve lavabo başlıkları sık sık dezenfekte edilmelidir. Mevsimsel grip aşısı her yıl güncellendiği için, özellikle risk grupları ekim-kasım aylarında aşılarını yaptırmalı. Düzenli uyku, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, vitamin eksikliklerinin (özellikle D vitamini) giderilmesi ve moral-motivasyonun korunması bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor."