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Aktüel Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Aktüel

Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:07:24 -
Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Leylak Sokak'taki Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nun önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, 3 kişi de kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıkları çevrede çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları arama çalışmaları sürüyor.

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